سعيد بن طحنون: محمد بن زايد قائد استثنائي وحكيم

المصدر: العين - وام

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قال الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائد استثنائي وحكيم وخير من يحمل راية البلاد، فقد عهدناه رمزاً للخير والتطوير والعطاء، ونشهد له من مواقف وطنية خالدة وأدوار مميزة على الساحة المحلية والعربية والعالمية ظل يقوم بها على مر السنوات. وهو امتداد لنهج الشيخ زايد، رحمه الله،.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون: أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو رجل الإنجازات وقائد استثنائي استطاع على مدار أعوام طويلة أن يحفر اسم الإمارات في كافة المحافل.

وأضاف معاليه: نهنئ أنفسنا وشعب الاتحاد بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات وعلى الثقة الكبيرة التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة.

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