محمد بن زايد .. فارس الإنسانية
تفانى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "فارس الإنسانية" في خدمة البشرية جمعاء.
فارس الإنسانية
-أمر سموه بتقديم العون للدول الشقيقة والصديقة.
- وجه سموه بعقد الاتفاقيات التي تحمل معاني السلام والتعايش والتعاون.
- وجه سموه بتقديم يد العون للشعوب المنكوبة من الحروب أو من آثار الكوارث والأزمات.
-أسهم سموه في تعزيز تصدي الإمارات والعالم لأزمة "كورونا" وتداعياتها.
-أسهمت جهود سموه في أن تكون الإمارات من أوائل الدول التي تنجح في تخطي الجائحة.
- أمر سموه بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية أثناء تفشي وباء كورونا
-وجه سموه بمد يد العون وإرسال المساعدات للأشقاء والأصدقاء خلال الجائحة.
- لسموه مبادرة في استئصال مرض شلل الأطفال في دول عدة.
-يستفاد من مبادرة مكافحة شلل الأطفال نحو 400 مليون طفل سنويا.
- لسموه مساهمات أخرى لمصلحة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.