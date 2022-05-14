محمد بن زايد .. فارس الإنسانية

المصدر: البيان

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تفانى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "فارس الإنسانية" في خدمة البشرية جمعاء.

فارس الإنسانية

-أمر سموه بتقديم العون للدول الشقيقة والصديقة.

- وجه سموه بعقد الاتفاقيات التي تحمل معاني السلام والتعايش والتعاون.

- وجه سموه بتقديم يد العون للشعوب المنكوبة من الحروب أو من آثار الكوارث والأزمات.

-أسهم سموه في تعزيز تصدي الإمارات والعالم لأزمة "كورونا" وتداعياتها.

-أسهمت جهود سموه في أن تكون الإمارات من أوائل الدول التي تنجح في تخطي الجائحة.

- أمر سموه بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية أثناء تفشي وباء كورونا

-وجه سموه بمد يد العون وإرسال المساعدات للأشقاء والأصدقاء خلال الجائحة.

- لسموه مبادرة في استئصال مرض شلل الأطفال في دول عدة.

-يستفاد من مبادرة مكافحة شلل الأطفال نحو 400 مليون طفل سنويا.

- لسموه مساهمات أخرى لمصلحة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.

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