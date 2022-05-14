عبد العزيز الغرير: انتخاب محمد بن زايد تكريس لاستدامة نهج زايد ووفاء لقيم الاتحاد

المصدر: وام

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أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً للدولة تأكيد على الالتزام بتكريس نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ووفاء لقيم ومبادئ الاتحاد التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف معاليه "نتوجه بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونعاهده على مواصلة العمل بنفس الهمة والروح العالية لتحقيق أهداف وتطلعات دولتنا خلال الخمسين عاماً المقبلة. ونجدد في هذا اليوم التزامنا التام وحرصنا الدائم على توظيف كافة الطاقات والإمكانات، وأن نكون الجند الأوفياء الذين يعملون بلا كلل لإعلاء اسم ومكانة دولة الإمارات في كافة المجالات".

وتابع : أن الإمارات في أيد أمينة، وطموحات أبنائها اليوم في عهدة قائد فذ قادر على المضي بها قدماً نحو كتابة فصل جديد من قصة نجاحاتها التي لا تعرف حدوداً، ونحو تعزيز حضورها العالمي المتميز، وإرساء أسس التنمية المستدامة فيها بما يتماشى مع المكانة الرائدة التي وصلتها اليوم، وبما يخدم الحرص على تميزها وتفوقها في المستقبل.

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