طحنون بن زايد: محمد بن زايد قائد مسيرة رفعة وريادة الإمارات

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة يؤكد عمق ثقة المجلس الأعلى للاتحاد وشعب الإمارات بقيادة سموه لمسيرة الدولة نحو مرحلة جديدة من الرفعة والتنمية والازدهار.

وقال سموه إننا نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ونعاهده على الولاء والإخلاص لوطننا المعطاء من أجل مواصلة مسيرة الازدهار والتنمية وتحقيق الرخاء والرفاه لشعبنا ، فدولة الإمارات ستبقى تحت قيادة سموه عنوانا للإرادة والطموح والريادة.

وأضاف سموه "نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ونسأل المولى عز وجل أن يوفقه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات وشعبها".

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