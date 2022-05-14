أحمد الجابر: الوطن فقد برحيل خليفة قائداً فذاً

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد أحمد سلطان الجابر عضو المجلس الوطني الأسبق، أن إنجازات المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، العظيمة، ستبقى في قلوب كل المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، ولن تنسى الأمة العربية والإسلامية، المواقف والنهج الذي سار عليه في صنع السلام، والمساعي الخيرة، وتوثيق العلاقات والروابط بين الدول الشقيقة والصديقة.

وقال الجابر: إن الوطن فقد برحيل المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رمزاً وطنياً، وقائداً فذاً وعظيماً، ترجل بعد مسيرة زاخرة بالعطاء، والعمل الوطني الصادق، ستبقى خالدة في ذاكرتنا، نستلهم منها العبر والدروس، في إعلاء شأن الوطن ونشر الخير، مبيناً أن المغفور له، الشيخ خليفة، جسد بكل إخلاص وتفانٍ، قيم الآباء المؤسسين في مسيرة العمل الوطني، فكان أباً للجميع، وتحلى بالحكمة والمحبة والعطاء، أخلص لوطنه وشعبه، وتحمل المسؤوليات القيادية بكل أمانة وثقة ونجاح، مبيناً أن مآثره ستبقى مضيئة في قلوب أبناء الإمارات، تجسدها إنجازاته العظيمة، ومواقفه النبيلة والإنسانية، التي طالت شتى أصقاع الأرض.

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