ولى عهد أم القيوين: رؤية محمد بن زايد ستقود الإمارات إلى مستقبل مشرق

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان " حفظه الله " رئيسا للدولة يعبر عن التقدير الذى يكنه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لسموه وما قدمه ولايزال لوطنه وشعبه من رعاية و اهتمام و محبة.

و قال سموه في كلمة له : " نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ونثق برؤاه المتفردة وتوجيهاته السديدة التى ستقود دولة الإمارات إلى مستقبل مشرق ومزدهر".

و بارك سمو ولى عهد أم القيوين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه و أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته على النهج الذى يعزز دعائم نهضة دولة الإمارات ومكتسباتها ويحقق طموحات شعبه الكريم.

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