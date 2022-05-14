محمد بن زايد يتقبل تعازي سلطان عُمان في فقيد الوطن الشيخ خليفة

المصدر: البيان

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" من جلالة السلطان هيثم بن طارق سُّلطان عُمان والوفد المرافق، خلال زيارة جلالته للدولة، وفقاً لوكالة الانباء العمانية.

وكان قد توجه جلالة هيثم بن طارق، سلطـان عمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - طيّب الله ثراه، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "الجمعة"، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم السبت.

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