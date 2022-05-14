بايدن يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتوليه مقاليد الحكم بدولة الإمارات، وذلك عبر بيان رسمي قال فيه: "أهنئ صديقي القديم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكما أبلغت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خلال مكالمتنا الهاتفية يوم الجمعة، فإن الولايات المتحدة عازمة على تكريم ذكرى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا خلال الأشهر والسنوات القادمة".

وأشار بايدن إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً أساسياً للولايات المتحدة، ولطالما كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- الذي التقاه الرئيس الأمريكي عدة مرات عندما كان ولياً لعهد أبوظبي- في المقدمة إبان بناء تلك الشراكة.

واختتم بايدن بيانه معرباً عن تطلعه إلى العمل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للبناء على الأساس الاستثنائي بين البلدين وتعزيز الروابط بين الإمارات والولايات المتحدة وشعبيهما.

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستترأس وفد الولايات المتحدة إلى أبوظبي لتقديم العزاء في رحيل الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه.

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