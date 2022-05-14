محمد القرقاوي: انتخاب محمد بن زايد مواصلة لمسيرة الإمارات إلى المستقبل

المصدر: البيان

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أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يشكّل امتداداً لمسيرة التأسيس والتمكين والتطوير الشامل القائم على النهوض بالإنسان الإماراتي، التي يواصل سموّه خلالها مسيرة دولة الإمارات إلى المستقبل.

وقال معالي محمد القرقاوي أن انتخاب سموّه بداية جديدة، لآفاق أرحب من التميز العالمي، والرفعة الإماراتية، والشرف والمنجزات التاريخية، إذ شهد سموّه بدايات الاتحاد ونشأ في مدرسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، ورافق المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كافة المحطات التي مر بها الوطن على مدى السنوات الماضية، ليكون خير خلف لخير سلف.

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