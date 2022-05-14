عمر سلطان العلماء: الإمارات بقيادة محمد بن زايد نحو المزيد من التميز والإنجاز

المصدر: البيان

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أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات ماضية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في مسيرة التميز والإنجاز، وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز ريادتها وتنافسيتها العالمية في مختلف المجالات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال معالي عمر سلطان العلماء بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات، إن انتخاب سموه يؤسس لحقبة متجددة من البناء والتطوير والتنمية والتحديث، وفي ظل قيادته ستواصل الدولة حكومة ومجتمعاً العمل لتحقيق طموحات الآباء المؤسسين بالوصول بالإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً.

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