أمين عام مجلس التعاون: محمد بن زايد قائد ملهم لمستقبل مشرق

المصدر: وام

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رفع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها، أسمي التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن إيمانه بأن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الإنتقال السلس والاجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة، كقائد ملهم لمستقبل مشرق، فخير خلف لخير سلف.

وأكد معالي الأمين العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية في مسيرتها المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" نما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى بإحترام واعجاب العالم.

وأشاد معالي الأمين العام، بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة توجيهاتهم وتطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والإستقرار والتنمية والرفاه.

وعبر معالي الأمين العام عن أصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا داعيا المولى عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والإستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه حكام الإمارات وأن يحفظ الإمارات وشعبها ويديم رفعتها وعزها.

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