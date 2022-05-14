سهيل المزروعي: محمد بن زايد قائد مسيرة البناء والتطوير

المصدر: وام

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قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قائد استثنائي وحكيم وهو خير خلف لخير سلف وكلنا ثقة وتفاؤل بتواصل مسيرة البناء والتطوير والازدهار خلال السنوات المقبلة من عمر الاتحاد رغم المصاب الجلل برحيل القائد الكبير، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وأضاف معاليه: " يتمتع سموه بالصفات القيادية والعلاقات المتميزة التي تربطه مع قادة دول العالم ويتمتع بالجرأة والحكمة في اتخاذ القرار الأمر الذي سيساهم في تعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً خلال الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد وسموه قادر أن يقودنا لمرحلة جديدة في العمل الاتحادي".

وتابع معاليه :" كلنا ثقة في أن المرحلة المقبلة من عمر الدولة سوف تشهد تطوراً هائلاً في مؤسسات الاتحاد والعمل الوطني وتطويره، وأن الخمسين عاماً المقبلة ستكون فارقة في مسيرة دولة الإمارات التي تتوق لتحقيق تطلعات القيادة بالريادة العالمية في مختلف المجالات، بفضل قيادة استشرافية حبانا الله بها، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات".

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