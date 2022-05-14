منصور بن زايد: خطط محمد بن زايد الحكيمة طريق إماراتنا نحو مستقبل مشرق

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الخطط الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، هي طريق إماراتنا الغالية نحو مستقبل مشرق.

وقال سموه: أخي وعضيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد نبايعك رئيساً لدولتناً، وقائداً لمسيرتنا وعماداً لنهضتنا.. كنت دائماً رمزاً للقيادة والريادة.. تنير أفكار سموكم السديدة وخططكم الحكيمة طريق إماراتنا الغالية نحو مستقبل مشرق.. آمن ومزدهر.

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