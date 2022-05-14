عمار النعيمي: محمد بن زايد يدعم أركان نهضتنا ويعزز مكانتنا بين الكبار

المصدر: وام

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قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رئيسا للدولة من قبل اخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يؤكد حرصنا على نهج الآباء المؤسسين واعتزازنا وفخرنا بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وما نحفظه له من تقدير عميق وما نشهد له من مواقف وطنية خالدة وأدوار مميزة ظل يقوم بها على مر السنوات من أجل الوطن والمواطن.

وأكد سموه أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة يرسخ إنجازات مسيرتنا التنموية ويدعم أركان نهضتنا الرائدة ويعزز مكانتنا بين الكبار لاسيما في عام الخمسين حيث نتطلع لنكون الأفضل عالميا، مستندين على إرث آبائنا المؤسسين، وقيادتنا التي تصنع الإنجازات.

وأضاف سموه أن كل مواطن ومقيم في هذه البلاد يشعر بالفخر والاعتزاز تجاه الشيم التي تتسم بها شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ويدرك أسباب المكانة التي له في نفوس الناس، فما أن يذكر اسم سموه حتى تستحضر الأذهان مكارم الأخلاق والجود والكرم والفكر المستنير والحكمة.

وقال سموه.. " إننا نحمد الله كثيرا أن كل الجهود المخلصة التي بذلت في تأسيس الدولة والمسيرة المباركة التي قدم في سبيلها الغالي والنفيس تتواصل وبذات الإخلاص وروح المسؤولية والمثابرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن قيادتنا الرشيدة تجل وتوقر بناة دولتنا وصناع نهضتنا وتضع دائما الوطن في حدقات عيونها، وتخلص النية في كل عمل ترجو من ورائه رفعة الوطن وعزة المواطن بعزيمة لا تلين، وعطاء لا يتوقف في بناء الدولة والإنسان".

وقال سموه " إننا نمضي نحو المستقبل الأكثر إشراقا تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سائلا الله الكريم أن يهب سموه التوفيق في جميع الأمور ويعينه على تحمل المسؤولية وأن يديم على الإمارات نعمة الأمن و الازدهار".

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