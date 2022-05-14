هزاع بن زايد: نعاهد محمد بن زايد على الطاعة والولاء ومواصلة مسيرة البناء

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة بإجماع أصحاب السمو حكام الإمارات.

وقال سموه : نبارك انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة بإجماع أصحاب السمو حكام الإمارات، ونبايعه ونعاهده على الطاعة والولاء وعلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، فهو الأمين على هذه المسيرة وفي ظلّ قيادته الحكيمة سيمضي شعب الإمارات قدماً على طريق المجد والعزة والتقدم.

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