السيسي يهنئ محمد بن زايد لانتخابه رئيساً لدولة الإمارات

المصدر: البيان

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هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة.

ووفق ما نشره المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي على صفحته في "فيسبوك" اليوم السبت، أعرب السيسي عن أطيب التمنيات بالتوفيق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها، المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشار المتحدث إلى أن السيسي تقدم بواجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة.

وكان الرئيس المصري توجه صباح اليوم إلى أبوظبي لتقديم العزاء في وفاة رئيس الإمارات.

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