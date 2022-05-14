راشد النعيمي: محمد بن زايد خير من يحمل راية البلاد

المصدر: وام

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قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خير من يحمل راية البلاد، فقد عهدناه رمزاً للخير والتطوير والعطاء، وهو امتداد الشيخ زايد وعضد الشيخ خليفة " رحمهما الله " .

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي انتخب اليوم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو رجل الإنجازات وقائد استثنائي استطاع على مدار أعوام طويلة أن يحفر اسم الإمارات في كافة المحافل، ويدعم ويساند ويؤمن بأبناء الوطن ويمنح الفرص لمن يستحق، فهمه الأول إسعاد المواطن والمقيم والارتقاء بالإمارات في شتى المجالات .

وأضاف " أننا نؤمن برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فهو صاحب فكر سديد، متمنين له التوفيق والنجاح بما ينفع شعبه ووطنه ويؤسس لأعوام قادمة من الازدهار المتواصل".

واختتم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالقول " إن راية الاتحاد الشامخة ستبقى عالية خفاقة فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيواصل مسيرة أسسها والدانا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأكملها الشيخ خليفة بن زايد " رحمهما الله "، وسيعززها بإذن الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فهو أيقونة للإبداع ورمز للإنسانية ".

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