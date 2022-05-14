سلطان بن أحمد: محمد بن زايد خير من يكمل مسيرة قائد التأسيس وسيرة قائد التمكين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن الجميع يدرك أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" هو خير من يكمل مسيرة قائد التأسيس وسيرة قائد التمكين رحمهما الله وستكون الإمارات في عهده أكثر رقياً وتطوراً ونماءً.

وأضاف أن دور وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شملت كافة المجالات والقطاعات فهو الأب الحنون والعطوف على مجتمعه، والأمين على أسرار الوطن وترابه، والداعم لكل المبادرات والمشروعات، والحكيم في قراراته ومواقفه.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي " نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" وندعو الله عز وجل أن يوفقه فى كل ما يحب ويرضى في خدمة الوطن والأمتين العربية والإسلامية وأن يحفظه ويمد في عمره بالصحة والعافية، ونؤكد على استمرار المسيرة التي أسسها القادة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز