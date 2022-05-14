بشار الأسد يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث الرئيس السوري بشار اﻷسد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للرئاسة السورية، قال الأسد في البرقية: "أبارك لكم نيلكم ثقة المجلس الأعلى للاتحاد وانتخابكم بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة التي أسس لها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه".

وأضاف: "لقد كان لكم على مدى السنوات الماضية دور قيادي في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في ميادين التنمية الاقتصادية والعلمية، واستطعتم تسخير هذه المكانة لمد الجسور وبناء علاقات استراتيجية متينة مع دول العالم تحقيقاً لمصالح الإمارات والمنطقة العربية عموما".

وختم: "نتطلع إلى مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات وتعزيز الشراكات في الميادين كافة مستندين إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط ومصالح مشتركة".

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

حضر الاجتماع.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز