سلطان عمان يتوجّه إلى الإمارات للعزاء في وفاة خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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توجه جلالة هيثم بن طارق، سلطـان عمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - طيّب الله ثراه، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم السبت.

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