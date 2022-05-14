عبدالله ماجد: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات امتداداً للنهج الوحدوي

المصدر: البيان

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أكد عبدالله ماجد ال علي مدير عام الارشيف والمكتبة الوطنية بالانابة بوزارة شؤون الرئاسة،أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات هو امتداد للنهج الوحدوي الذي ترسخ في الدولة منذ قيامها.. هذا النهج الذي رسخه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربه القادة في الإمارات.

وأضاف، ان الانتقال السلس للحكم في دولة الإمارات نموذج للحكم الرشيد القائم على اتحاد الكلمة ووحدة المصير، واستمرار للمسيرة التنموية التي بدأت عام 1971، وترسخت في مرحلة التمكين بقيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهي تمضي إلى مرحلة ريادة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي نهل من مدرسة المؤسسين، ويمضي قدماً في تحقيق المنجزات على النهج ذاته.

وقال نعاهدك رئيس الدولة أن نكون جنودك الأوفياء في ميدان العمل الاتحادي لترسيخ وتعزيز المسيرة الاتحادية قدماً بكل أمانة وانتماء وإنكار للذات.

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