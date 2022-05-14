سعود بن صقر: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف في مواصلة النجاح والإنجاز

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خير خلف لخير سلف في مواصلة النجاح والإنجاز، وهو القائد الذي يجتمع على حبه أبناء الإمارات.

وقال سموه، "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولتنا وقائداً لمسيرتنا .. فيه من حكمة زايد وعزيمة خليفة ليكون خير خلف لخير سلف في مواصلة مسيرة النجاح والإنجاز .... هو القائد الذي يجتمع على حبه أبناء الإمارات".

وأضاف، "وهو ربان مسيرتنا الاتحادية المباركة التي سترتقي بطموحات شعبنا وترسي دعائم الرخاء والاستقرار لمستقبل دولتنا. وفي هذا اليوم المشهود من تاريخ دولتنا، نقف صفاً واحداً، قيادة وشعباً، خلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنحقق الأحلام ونصنع مستقبلاً زاهراً لشعبنا ودولتنا".

وتابع، "وإننا إذ نبايع ونعاهد سموه على مواصلة مسيرة العمل والإنجاز تحت قيادته، نهنئ أنفسنا وشعب الإمارات الكريم ونبارك لسموه ونقول له إلى الأمام يا بوخالد".

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