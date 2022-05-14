مقصود كروز: خليفة بن زايد له الأثر الأكبر في نهضة حقوق الإنسان بالإمارات

المصدر: وام

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نعى سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "رحمه الله"، الذي انتقل إلى جوار ربه، أمس الجمعة.

وأعرب عن أحرّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات.

وقال: "بمزيد من الحزن والأسى وتسليماً بقضاء الله وقدره، ننعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كان "رحمه الله" له الأثر الأكبر في نهضة حقوق الإنسان التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما كان المعزز لدعائم المجتمع القائم على حقوق الإنسان، ومن أبرزها إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل مجلس أمناء الهيئة، في عهده الميمون ".

وأضاف: " خيّم الحزن على القلوب برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان..

ولن ننسى مواقف الراحل الكبير، وهو الذي كان على الدوام صاحب الحقوق الإنسانية التي يسترشد بها الجميع.. سائلاً المولى "عز وجل" أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم عموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات، جميل الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنّا إليه راجعون".

وأكد أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، ما كانت لتتحقق لولا إيمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "رحمه الله" بحق الإنسان الإماراتي، وكل إنسان مقيم على الأرض الإماراتية، والتي جاءت استكمالاً للمسيرة ذاتها التي بناها القائد المؤسس، المغفور له ، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مشيراً إلى أنها إنجازات وطنية خالصة، استطاعت الدولة أن تحقق درجة متقدمة من تطبيق الإجراءات والممارسات التي تعزز من منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة.

كما أكد أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قدّم الكثير لوطنه وأسهم في تعزيز حضارة حقوقية عصرية، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجاً رمزياً يُحتذى في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات ماضية بعزم في سياسة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي تأمين المستقبل الزاهر لبناء مجتمع تسوده مبادئ احترام حقوق الإنسان وصون الحريات العامة.

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