طارق لوتاه: الإمارات فقدت ملهم مسيرة التمكين

المصدر: وام

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نعى سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله "، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وأكد أن دولة الإمارات فقدت قائد الوطن وملهم مسيرة التمكين، فقد شهدت الدولة في عهده وفي كثير من المجالات النهضة والتطور والتقدم، لاسيما من خلال برنامج التمكين السياسي الذي حققت الإمارات بفضله قفزة نوعية ومكانة متميزة عربيا وعالميا.

وقال سعادته إن الإمارات حزينة على فراق قائدها، الذي سعى دائما لترسيخ القيم العربية والإسلامية الأصيلة، بجانب المبادئ والصفات الإنسانية النبيلة، فكان رمزا للعطاء، وللتسامح والسلام، والأخوة والإيثار.

وأضاف: " ما يخالج صدورنا اليوم أكبر من أن نعبر عنه بالكلمات، إذ تملأ قلوبنا مشاعر الحزن والفقد ألما لفراق من كان سندا وعونا لنا كشعب هذا الوطن ولكثير من الشعوب الأخرى في أنحاء العالم، وكان امتدادا لمسيرة العطاء وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

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