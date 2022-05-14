مطر الطاير: خليفة بن زايد قائد حكيم كرّس حياته لرفعة الإمارات وشعبها

المصدر: وام

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أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" قائداً حكيماً واصل حمل الأمانة التي وضعت على عاتقه متسلحا بما تعلمه من مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ليقود الإمارات في مرحلة التمكين حيث كرس حياته لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها.

وقال الطاير : انطلق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في إدارته لرئاسة الدولة بما تعلمه من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وبما ورثه من عزيمة الرجال الكبار وأضاف له من خبرته من الحياة فكانت الإنجازات الكبيرة خلال فترة رئاسته خير شاهد على عبقريته وصلابته ومعدنه الأصيل.

وأضاف الطاير : يصعب علينا حصر الإنجازات التي تحققت تحت قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" بفضل رعايته للوطن وأبنائه فما تحقق على أرض الواقع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية يعد إنجازا فريدا بكل المقاييس إلا أن المعجزة الحقيقية تمثلت في بناء وتطوير قدرات الإنسان من خلال تسليحه بالعلم والفكر والثقافة وجميع صنوف المعرفة للمساهمة في دفع عجلة البناء والتنمية ..مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت بفضل القيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد مكانة مرموقة على المستوى العالمي في مختلف المجالات كما انتهج الفقيد سياسة حكيمة في إدارة الشؤون الخارجية لدولة الإمارات تقوم على مبادئ حسن الجوار واحترام المواثيق الدولية ومد يد العون للأشقاء والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم لرفع معاناتهم من منطلق إنساني.

وتقدم معالي مطر الطاير بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي وإخوانه وأنجال الفقيد الراحل وإلى عموم آل نهيان الكرام وإلى شعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" ..سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وجميع شعب الإمارات الصبر والسلوان.

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