صقر بن محمد القاسمي: الإمارات فقدت قائداً ملهماً له العديد من مآثر الخير على مستوى العالم

المصدر: وام

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نعى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة.

وقال إن الإمارات فقدت رمزا من رموزها وقائدا ملهما ومؤثرا وفذا وأنه ليوم حزين ليس على دولة وشعب الإمارات فحسب بل على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء ، فالفقيد "طيب الله ثراه" له العديد من مآثر الخير التي ورثها عن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله " حيث كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خير خلف لخير سلف و كرّس جهوده وعمره في خدمة أبناء الوطن من خلال العديد من المبادرات التي شملت جميع مواطني الدولة والمقيمين على أرض الإمارات كما امتدت مسيرة عطائه لتجول الكثير من البلدان الشقيقة والمعوزة ولن ينسى له التاريخ مواقف الإخاء المشفوعة بالإنسانية وبنهج العطاء إلى جانب الشعوب المتضررة حول العالم.

وأضاف: " لا نقول إلا ما يرضي ربنا ورحم الله فقيدنا وقائد دولتنا وربط على قلوبنا وألهمنا جميعا الصبر والسلوان ".

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