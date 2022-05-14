محمد بن زايد يتقبل تعازي محمد بن راشد والحكام في فقيد الوطن الشيخ خليفة

المصدر: وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، اليوم، التعازي في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأعرب سموهم عن خالص التعازي والمواساة إلى أنجال الفقيد وعموم عائلة آل نهيان الكرام وإلى شعب الإمارات بوفاة فقيد الوطن وراعي مسيرة عزه ورفعته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

كما تقبل سموه التعازي - في قصر المشرف في أبوظبي - من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما قدم التعازي .. الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة وجموع المعزين في وفاة الفقيد.

وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد القائد الحكيم الإنسان ورجل الخير والإحسان فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء لما قدم لشعبه وأمته خلال مسيرة عقود من العطاء والخير لم تتوقف ستظل خالدة في الوجدان ..سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل "وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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