يونس الخوري: خليفة قائد ملهم سطر بحكمته إنجازات غير مسبوقة

المصدر: وام

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نعي سعادة يونس الخوري وكيل وزارة المالية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وقال سعادته: " بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، وعموم قيادة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "رحمه الله".. نفتقد اليوم قائداً ملهماً سطر بحكمته ورؤيته إنجازات غير مسبوقة، وأمجاداً شكلت محطات فارقة في تاريخ دولة الإمارات، وأسهم بدعمه المستمر وتوجيهاته الرشيدة في دفع عجلة التنمية في القطاع المالي الحكومي، وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل دول العالم..

رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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