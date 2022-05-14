وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: فقدت الإمارات قائد مرحلة التمكين الذي قدم أروع الأمثلة للقيادة الرشيدة

المصدر: البيان

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أكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دولة الإمارات فقدت قائد "مرحلة التمكين"، الذي قدم أروع الأمثلة للقيادة الرشيدة التي سيخلد التاريخ مواقفها المشرفة في نصرة القضايا الإنسانية.

وقال سعادته: "رحل عن عالمنا قائداً فذاً ملهماً، أسهم بحكمته ورؤيته الثاقبة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتواصل مسيرة النماء والتنمية والتطوير في ربوع الوطن، في ظل قيادته الحكيمة التي استمرت على مدار 18 عاماً، حققت خلالها دولتنا إنجازات تاريخية ونجاحات متسارعة في مختلف المجالات لتكون دائما في طليعة الأمم... إنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى رحمة ربه راضياً مرضياً.

وأضاف سعادته: "وبهذا الرحيل تفقد دولة الإمارات قائد "مرحلة التمكين"، الذي قدم أروع الأمثلة للقيادة الرشيدة التي سيخلد التاريخ مواقفها المشرفة في نصرة القضايا الإنسانية، والدعم لكل من شأنه تحقيق الريادة للدولة والأمتين العربية والإسلامية، لتبقى تلك المواقف خالدة في الوجدان على مر العصور تتناقلها الأجيال، لتظل شاهدا على الأعمال الجليلة والإنجازات العظيمة التي تحقق الرفعة والتقدم للأمم والشعوب.

تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.. وألهمنا الصبر والسلوان".

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