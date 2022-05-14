اللجنة العليا للأخوة الإنسانية: الشيخ خليفة زرع الخير والمحبة والسلام على خطى زايد الحكيم

المصدر: وام

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تنعى اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، والذي انتقل إلى جوار ربه، أمس الجمعة، بعد رحلة من العطاء زرع خلالها الخير والمحبة والسلام للإنسانية جمعاء على خطى والده الحكيم، مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وتقدر اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للفقيد الراحل جهوده الكبيرة لنشر قيم التعايش والمحبة والتسامح، تلك الجهود التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في تاريخ الإنسانية.

وجاء في بيان النعي : إن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إذ تنعي فقيد الإنسانية الراحل، فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، راعي الأخوة الإنسانية، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

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