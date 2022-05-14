ولي عهد الفجيرة: خليفة بن زايد قاد سفينة الوطن نحو البناء والمستقبل المشرق

المصدر: الفجيرة - وام

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نعى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال سموه: «لقد فقدنا اليوم شخصية ستبقى ملامحها الإنسانية محفورة في وجداننا، فعلى أثر الوالد المؤسس، ونهجه القويم، الذي يضعُ الإنسان في قائمة الأولويات على هذه الأرض الطيبة، وتوفير أقصى درجات الحياة الكريمة، سار - رحمه الله - على درب العطاء والإنسانية، وتشرّب معاني الحكمة والإدارة، وقاد سفينة الوطن نحو البناء والمستقبل المشرق، بقلبٍ مخلصٍ للأرض، وإرادةٍ طموحةٍ وحكيمة، وشخصيةٍ عروبيةٍ تفكر خارج حدود الخريطة لينعم الإنسان أينما كان بالاستقرار والفرص الأفضل». وأكد سموه أن فقيد الوطن سيبقى رمزاً خالداً في تاريخ الإمارات، تستذكرهُ الأجيالُ المتعاقبة قائداً ووالداً ومعلّماً، وستبقى إنجازاته امتداداً لا ينضب لرحلة الإمارات المستمرة.

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