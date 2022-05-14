ولي عهد أم القيوين: سيسطر التاريخ أمجاده وأفعاله

المصدر: أم القيوين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رجل المواقف والقائد العربي الفذ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رحمه الله، الذي سيسطر له التاريخ أمجاده وأفعاله التي لم تنسَ على مر العصور.

وقال سموه: كان المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رحمه، الله قائداً عربياً حكيماً منح عمره لوطنه ولشعبه ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية الذي سيذكره التاريخ كرمز لقوة ووحدة اتحاد الإمارات وتطورها. وأكد سموه أن الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم فقدوا أحد القادة البارزين في العالم الذي يتمتع بالحكمة والسخاء. ونوه سمو ولي عهد أم القيوين بأن الإمارات في حكم المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رحمه الله، شهدت تعزيز مبدأ الشفافية وسيادة القانون ومشاركة المواطنين في صنع القرار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز