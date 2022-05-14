سلطان بن أحمد القاسمي: الشيخ خليفة ترك بصمات خالدة على مستوى الوطن والعالم

المصدر: الشارقة - وام

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نعى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس.

وقال سموه: «يومٌ حزين يمر على الإمارات برحيل قائدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي ترك بصمات خالدة على مستوى الوطن والعالم بحكمته وحلمه وحرصه الشديد على مصلحة الوطن والمواطن». وأضاف: «مسيرة تنموية حافلة بالإنجازات والعطاء في كل المسؤوليات التي تولاها، رحمه الله، وشهدت الإمارات تحت قيادته الخير الكثير والمنجزات المتتالية نهضة ثقافية عمرانية اجتماعية واقتصادية.. رحم الله والدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وألهم قيادة وشعب الإمارات وشعوب العالم العربي والإسلامي الصبر والسلوان».

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