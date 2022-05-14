عمر بن زايد: وداعاً خليفة نبض الإمارات الساكن في كل وجدان

المصدر: أبوظبي - وام

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نعى سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.وقال سموه: بكل الأسى والحزن، ننعى الوالد والأخ والقائد والمثل والحكيم والإنسان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. وأضاف سموه: هي ليست لحظة للبكاء، فمثل خليفة باقٍ في قلوبنا، لا تنمحي ذكراه لأنها محفورة في الوجدان وفي كل شبر من أرض الإمارات عطاء ووفاء وتضحية ومحبة وإيثاراً. وقال: نحن لا نرثي شخصاً عادياً ولا قائداً أو رئيساً بل قبل كل ذلك أباً له في قلب كل منا محبة وتقديراً وألفة، هو الأمين على الوطن والخليفة على الأرض بالحكمة والعدل والطمأنينة والسماح والسلام.

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