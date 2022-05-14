سعيد بن زايد: الشيخ خليفة كرس جهده لرفعة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية

المصدر: أبوظبي - وام

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نعى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس.

وقال سموه: بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره نودع اليوم قائداً فذاً ورجلاً وأخاً حكيماً كرس جهده ووقته من أجل رفعة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته.

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