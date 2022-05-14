أحمد النعيمي: مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية: بقلوب صادقة راضية بقضاء الله وقدره، نتقدم بأسمى آيات التعازي والمواساة، للقيادة الرشيدة، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وللأمتين العربية والإسلامية، في وفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، صاحب المسيرة الطويلة الحافلة بالإنجازات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأضاف: لقد كان رجلاً عظيماً، وقائداً ذا رؤية حرص في مسيرته الزاخرة على تنمية الوطن وازدهاره. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته.

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