هزاع بن زايد: نعزي أنفسنا وأبناء الإمارات والعالم أجمع برحيل الشيخ خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي قائد مسيرة التمكين في الإمارات، والذي حمل الأمانة عن الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فأدى الأمانة على أكمل وجه وقاد الدولة نحو مزيد من الاستقرار والازدهار. وقال سموه: إنا لله وإنا إليه راجعون.. نعزي أنفسنا وأبناء الإمارات والعالم أجمع برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القائد الفذ صاحب المسيرة المضيئة في تاريخ الدولة وترسيخ دعائمها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز