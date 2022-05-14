عبدالعزيز النعيمي: كرس حياته في خدمة أمته ووطنه

المصدر: عجمان - البيان

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قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» لم يكن حاكماً أو قائداً فحسب وإنما كان أباً وإنساناً عظيماً، وقلباً نابضاً بالحب والإنسانية أيضاً، سباقاً بتقديم العون والمساعدة لمحتاجيها داعماً الحقوق العربية في شتى المحافل، ملك قلب شعبه وقلوب الملايين من أبناء الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وأضاف إننا فقدنا اليوم أخلص الرجال الذي كرس حياته في خدمة أمته ووطنه، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الخير والرخاء والاستقرار لأبناء الإمارات، وجعل للعطاء مكانة بارزة وسمة حاضرة في كل حين.

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