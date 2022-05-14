منظمات العالم تنعى خليفة وتثمن مآثره

المصدر: عواصم - وكالات

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نعى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه. وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخالص العزاء إلى حكومة وشعب دولة الإمارات في وفاة قائدها الراحل. وفي بيان رسمي وزعه نائب الناطق الرسمي باسمه فرحان حق، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال غوتيريش:

«قاد الشيخ خليفة دولة الإمارات منذ عام 2004 خلفاً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، كما قاد الشيخ خليفة الإمارات خلال فترة مهمة من تطورها، تميزت بتقدم اقتصادي كبير وطفرة في نفوذها الإقليمي والعالمي». وجدد الأمين العام، التزام منظمة الأمم المتحدة بتعاونها الوثيق مع دولة الإمارات، بما في ذلك بشأن المسائل الإنسانية والحوار بين الأديان، وقضايا السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

مستقبل

كما نعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرّس حياته لوطنه عاملاً من أجل رفاهية ومستقبل الإمارات وسوف يستمر إرثه». بدوره، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: «نعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي لعب دوراً محورياً في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة».

إلى ذلك، أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن خالص تعازيها لقيادة وشعب الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وعبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، في تغريدة له على حسابه في «تويتر»، عن خالص تعازيه لقيادة وشعب الإمارات، مضيفاً: «أحزنني أن علمت بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وخالص التعازي لقيادة وشعب الإمارات».

إسهامات بارزة

بدورها، نعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ونوهت الإيسيسكو في بيان، بالدور الكبير للفقيد وإسهاماته البارزة لدعم العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم الثقافة والآداب والتطورات العلمية، واهتمامه بالأعمال الإنسانية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة.

كما أشادت المنظمة بالحرص الدائم الذي كان يوليه الراحل الكبير لدعم الإيسيسكو ورسالتها الحضارية. وأعرب المدير العام للإيسيسكو، د. سالم بن محمد المالك، باسمه ونيابة عن جميع أطر وموظفي المنظمة، عن خالص التعازي والمواساة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.

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