مكتوم بن محمد: ننعى قائد المسيرة لشعب الإمارات وللعالم أجمع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».

وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى قائد المسيرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللعالم أجمع.. عظم الله أجرنا وأجركم في هذا المصاب.. ونسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته ويرزقه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. آمين».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز