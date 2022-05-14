خليفة في عيون العالم.. رؤية فذة في بناء جسور الصداقة

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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صدى عالمي من الحزن والمواساة أحدثه رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقدم رؤساء ووزراء دول وسفراء وسياسيون، وغيرهم، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بخالص المواساة والعزاء في رحيل من هو خسارة لا تعوض وداعم للسلام وباني النهضة في البلاد، خليفة زايد الخير وعضيد آل نهيان وحكام دولة الإمارات الكرام، لطالما سعى لتوطيد الأمن والتعاون داخلياً وخارجياً.

باكستان: فقدنا صديقاً عظيماً

كتب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» قائلاً: «أعبر عن بالغ الحزن والأسى. تعازيّ القلبية لحكومة وشعب الإمارات. لقد فقدت باكستان صديقا حقيقياً.. رحمه الله». أما رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، فغرد عبر حسابه في «تويتر» موضحاً أنه حزين للغاية لسماع نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأضاف: «فقدت الإمارات زعيماً ذا بصيرة وفقدت باكستان صديقاً عظيماً. وإننا نبعث بأحر التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات». وغرد رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان عبر تويتر معزياً: «حزين للغاية لعلمي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. لقد كان صديقاً عظيماً لباكستان وقائداً ذا رؤية لشعبه. خالص تعازينا لعائلته الحاكمة وشعب الإمارات».

آبي أحمد: تعازينا لشعب الإمارات

بدوره، أفاد رئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد، عبر «تويتر»: «أتقدم بخالص التعازي لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكذلك لقيادة وشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. فليمضِ في سلام أبدي».

رئيس الأرجنتين: مواساتي لشعب الإمارات

وكتب رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز معزياً عبر تويتر: «أتقدم بأحر التعازي لشعب دولة الإمارات في وفاة رئيس دولتهم، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. مواساتي لكل من يمر بهذه اللحظة الصعبة اليوم».

رئيس كازاخستان: في قلوبنا إلى الأبد

كذلك كتب قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، عبر «تويتر» قائلاً: «لطالما كرس الشيخ خليفة حياته لقيادة دولة الإمارات نحو التنمية والازدهار، وسوف يكرم شعب كازاخستان الشيخ خليفة باعتباره سياسياً بارزاً أسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية، وسيحيا في قلوبنا إلى الأبد».

رئيس سيراليون: خسارة كبيرة

وكتب جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون في «تويتر»: «بالنيابة عن شعب سيراليون، أبعث بأحر التعازي لقيادة وشعب دولة الإمارات.. إن وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خسارة كبيرة لشعب الإمارات والعالم».

ماليزيا: حزن عميق

من جهته، أعرب داتو سيف الدين عبدالله وزير خارجية ماليزيا معزياً عبر «تويتر»: «((إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون)).. أشعر بالحزن العميق لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».. «لقد أسهمت قيادة الشيخ خليفة بشكل كبير في التقدم الملحوظ لدولة الإمارات وكان مسؤولاً عن رفع مكانة الدولة إلى ما هي عليه اليوم».

سفير الدنمارك: يوم حداد للكثيرين

فرانز مايكل سكولد ميلبن، سفير الدنمارك لدى دولة الإمارات قال معزياً عبر «تويتر»: «توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو يوم حداد للكثيرين. وإني أقدم خالص التعازي لعائلته وأصدقائه».

سفارة إسرائيل: إرثه نعمة

وغرد حساب السفارة الإسرائيلية بدولة الإمارات: «تتقدم سفارة إسرائيل في أبوظبي بأحر التعازي لقيادة وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. عسى أن تكون ذكراه وإرثه نعمة على البلاد».

وغرد بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل السابق عبر «تويتر» معزياً: «بالنيابة عني وزوجتي، أتقدم بأحر التعازي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. سنذكره جميعاً بصفته نصيراً عظيماً للسلام».

تيدروس أدهانوم: لترقد روحه بسلام

وبعث رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بتعازيه عبر حسابه بـ«تويتر»، مغرداً: «نتقدم بخالص التعازي لشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. فلترقد روحه بسلام».

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