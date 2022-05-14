حِداد وحُزن في بلاد العرب

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أعلنت دول عربية الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، على وفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كما توجه الزعماء العرب بالعزاء إلى الإمارات، حكومة وشعباً. وأعلنت جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أيام، على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الرئيس المصري في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر: «أنعى بخالص الحزن والأسى، رجلاً من أغلى الرجال، وقائداً من أعظم القادة (الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان)، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجاً للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم». وأضاف «لقد كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، محباً لمصر بحق، وصديقاً مخلصاً في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر، أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة ودولة وشعباً، في هذا المصاب الجلل».

كما أعرب مجلس الوزراء المصري، عن خالص العزاء والمواساة، لقيادة وحكومة وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية.

المغرب: حداد وتنكيس الأعلام

إلى ذلك، أصدر الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، أمره السامي بإعلان الحداد الرسمي بالمملكة، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من أمس، حداداً على فقيد الوطن، وتنكيس الأعلام الوطنية على المباني الحكومية والإدارات، وكذا بسفارات وقنصليات المغرب بالخارج.

وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان، إن المملكة المغربية، إذ تشاطر آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق، أحزانهم في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لتدعو الله تعالى أن يلهمهم جميعاً، جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد المبرور برحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه.

ملك الأردن: ورث الحكمة عن زايد

ونعى الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكتب في تغريدة على «تويتر»، نقلتها وكالة الأنباء الأردنية: رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. لقد فقدنا أخاً عزيزاً، وقائداً فذاً، ورث الحكمة عن أبيه، الراحل الكبير، الشيخ زايد، وكرس حياته لخدمة وطنه، والأمتين العربية والإسلامية.. نعزي أهلنا في دولة الإمارات، بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وأعلن الديوان الملكي الأردني الهاشمي، بأمر من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الحداد في البلاط الملكي الهاشمي، لمدة أربعين يوماً، اعتباراً من أمس.

اليمن: لبى نداء المنكوبين

وقال الرئيس الدكتور، رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في بيان نعي، إن الأمة العربية والإسلامية، فقدت برحيل المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائداً حكيماً وفياً لشعبه وأمته، نذر حياته لخدمتهما، وساهم في تحقيق السلام العالمي، وتلبية نداء المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي غطت معظم بلدان العالم. وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحداد على روح الفقيد الراحل، وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

العراق: حكمة وعطاء

بدوره، أعرب الرئيس العراقي برهم صالح، عن حزنه لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، قائلاً إنه «عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية». ونعاه أيضاً رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

سوريا: مآثر بيضاء

وأرسل الرئيس السوري بشار الأسد، برقية تعزية، تقدم خلالها باسمه وباسم الشعب السوري، لقادة دولة الإمارات، وللشعب الإماراتي الشقيق، بأحرّ التعازي القلبية، وخالص المواساة، لهذا الفقد الجلل. وقال إنّه كان للفقيد عظيم اﻷثر في نهضة الإمارات، والمكانة الكبيرة التي حققتها، وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية، يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام.

لبنان: رائد للنهضة

وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إنه، وبرحيل الشيخ خليفة، تفقد دولة الإمارات أحد أبرز رواد النهضة والحداثة فيها، الذي سار على خطى الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيراً إلى أنّ الدول العربية، تفقد برحيل الشيخ خليفة، رئيساً حمل قضاياها العادلة، وكان مناصراً لها، ومدافعاً عنها في المحافل الدولية، فيما يفتقد لبنان أخاً صادقاً، أحبه وأحب شعبه الذي بادله المحبة والوفاء.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي، على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتنكيس الأعلام ثلاثة أيام في الإدارات والمؤسّسات الرسمية والبلديات.

الجزائر: عزاء للقيادة والشعب

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في بيان «بقلب يعمره الإيمان بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد». وأضاف «وبهذه الفاجعة الأليمة، أتقدم باسمي وباسم الشعب الجزائري، بأخلص التعازي وصادق المواساة، إلى دولة الإمارات الشقيقة، قيادة وشعباً». وتوجّه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بخالص العزاء والمواساة، إلى القيادة والشعب الإماراتي، في هذا المصاب الجلل، راجياً من العليّ القدير، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

السودان: قائد فذ

ونعى الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال البرهان، في بيان النعي، إن مجلس السيادة، إذ ينعى المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد، إنما ينعى للشعب الإماراتي، والأمتين العربية والإسلامية، قائداً فذاً، ورجلاً حكيماً، أسهم في نهضة بلاده، حتى صارت نموذجاً يحتذى في التنمية والتطور..

وقد شهدت العلاقات السودانية الإماراتية، في عهده، تطوراً ملحوظاً، حيث انعكس ذلك في التعاون البنّاء والمثمر في مختلف المجالات بين البلدين.

ليبيا: فاجعة أليمة

وتقدم المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة، ومجلس النواب، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، بأحر عبارات التعازي لدولة الإمارات، قيادة وشعباً. وقال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في برقية تعزيته: «تلقينا ببالغ الأسى والحزن، نبأ وفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد، وأمام هذا المصاب الجلل، والفاجعة الأليمة، فإنه لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى قيادة وشعب دولة الإمارات الشقيق، بخالص عبارات التعزية والمواساة».

كما نعت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأرسل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، برقية تعزية إلى القيادة الرشيدة.

وفي موريتانيا، أعلنت الرئاسة حداداً وطنياً لمدة 3 أيام. وتقدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأسمى عبارات التعازي القلبية، والمواساة الأخوية، لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تقرر إعلان الحداد، وتنكيس الأعلام في دولة فلسطين.

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