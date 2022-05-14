وزراء: الإمارات فقدت برحيل خليفة قائداً فذاً مخلصاً لشعبه ووطنه

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي وزراء أن دولة الإمارات العربية المتحدة فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قائداً فذاً مخلصاً لشعبه ووطنه، وزعيماً اتسم بالحكمة والإنسانية وعمل الخير.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، رعى مسيرة تطور دولة الإمارات، وقاد مسيرتها التنموية، على خطى والده المغفور له بإذن الله القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتصبح الدولة اليوم مركزاً للعلم، والخير، والتطور، والاستقرار والنمو والازدهار.

مكانة

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد الوطن ومسيرته الرائدة في التميز والتمكين، الذي حافظ على الأمانة والقواعد الراسخة التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعزز أركان الاتحاد ونهضة الدولة وريادتها، وترك سجلاً حافلاً بالإنجازات والمكاسب الوطنية، تضمن حياة أفضل للأجيال القادمة، ومكانة رفيعة للدولة بين الأمم.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: بنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى قائد أمتنا المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان رجلاً للإنسانية، وأباً صادقاً ورمزاً وطنياً عزز أركان الاتحاد ورسخ نهضة الدولة وريادتها، واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادته الحكيمة تحقيق إنجازات عظيمة تبوأت فيها مكانة مرموقة بين دول العالم. رحم الله والدنا خليفة ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

حكمة

ونعى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقدم معاليه بخالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام، داعياً الله عز وجل أن يتغمد راعي مسيرة الإمارات وباني نهضتها بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه، جميل الصبر والسلوان.

وقال معاليه: فقدت الإمارات قائداً استثنائياً كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والإنسانية، وزعيماً فذاً اتسم بالحكمة والإنسانية وعمل الخير. نسأل الله أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وخالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام.

خير وعطاء

وقال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم: إنه ليوم حزين على الوطن وأبنائه، برحيل الوالد القائد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث الحزن يعتصر القلوب، بفراق من كان لنا أباً وقائداً ومحباً، يده ممدودة دائماً للعطاء والخير والإحسان ورفعة الوطن وتقدمه ونهضته.

وأكد معاليه: أن دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد الراحل الكبير، حققت إنجازات إنسانية وتعليمية واقتصادية وتنموية عالمية رفيعة، وتشكلت خلال فترة حكمه نهضة غير مسبوقة، وحققت الدولة مؤشرات وقفزات استثنائية في شتى مجالات الحياة أوصلتها إلى المقدمة، وكرست لمرحلة أكثر تقدماً، يعايشها اليوم أبناء الوطن من حيث الرخاء والمعيشة والرفاه الاجتماعي.

وأشار إلى أن المغفور له، اهتم بتمكين الإنسان الإماراتي إيماناً منه بأنه المدخل لتمكين الوطن وإحراز التقدم والمكتسبات وتحقيق المنجزات التي تضعه على خارطة العالم، واصفاً الفترة التي تولى فيها المغفور له مقاليد الحكم بأنها فترة ذهبية، ترك فيها بصمات خالدة ومنجزات باقية وإرثاً إنسانياً عظيماً.

رؤية تستلهم المستقبل

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قاد مسيرة الدولة بحكمة ورؤية تستلهم المستقبل، مسيرة عطاء خالدة في قلوبنا، ستبقى ذخراً للأجيال. وأضافت معاليها: رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

دعائم الاتحاد

وأكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كان من الرعيل الذي عايش وشارك في إرساء دعائم اتحاد الإمارات على يد الآباء المؤسسين، فكان، طيب الله ثراه، امتداداً لنهجهم ورعى مسيرة الإمارات خلال السنوات الماضية وأمدها بكل مقومات تميزها، فهو يجسد ذاكرة الإمارات وشعبها.

وبينت معاليها: أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، ترك بصمة كبيرة في نهضة الإمارات، وكرس حياته وجهوده لرفعتها وتقدمها، مؤكدة معاليها أن أجيال الإمارات ستظل وفية لإرث قائد الوطن وسيواصلون المضي على نهجه وحكمته. وتوجهت معاليها للعلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يجعل قبرة روضة من رياض الجنة فلقد كان نعم الأب والقائد.

مسيرة الوحدة

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تودع برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، أباً وقائداً وإنساناً ظل حريصاً ومبادراً بكل ما يحقق الخير والعطاء، ويجسد الصدق والوفاء، من أجل أبناء شعبه، فقد كان، طيب الله ثراه، خير خلف لخير سلف، وحصناً وأماناً لشعب الإمارات، وأكمل بصدق وإخلاص وإصرار، مسيرة الوحدة والاتحاد التي قادها والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضافت معالي حصة بوحميد: أن مسيرة قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، المباركة الميمونة، عززت الأسس الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحققت إنجازات استثنائية في شتى القطاعات، حتى أضحت دولتنا في مراتب عليا من النجاح والتفوق والقدوة في العطاء والبناء عالمياً.

إرث العطاء

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نسأل الله العزيز القدير أن يتغمد فقيد الوطن وراعي نهضته، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بواسع رحمته ومغفرته. القائد والأب والمثل الأعلى، خير خلف لخير سلف، مسيرته وإنجازاته شاهدة على حكمته في حكمه، وحنكته في قيادته، وريادة فكره وإخلاصه لوطنه.

وتابع معاليه: رحل عنا «بو سلطان» وترك إرثاً من العطاء لأبناء شعبه وشعوب الوطن العربي والعالم أجمع. فقدنا اليوم قائداً غالياً وعزيزاً، قلما يجود الزمان بمثله. رحم الله فقيدنا وشيخنا وحكيمنا، اللهم أسكنه فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان على مصابنا.

قائد الوطن

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة:

إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي قيادة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع في وفاة قائد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، رحم الله والدنا وولي أمرنا وتقبله بواسع رحمته وألهمنا وأهله وذويه وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

مصاب جلل

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى قيادتنا والى شيوخنا أسرة آل نهيان الكرام ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً في مصابنا الجلل بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

لقد كان المغفور له واحداً من القادة العظام الذين سيذكرهم التاريخ في صفحاته الناصعة، فقد كان خير خلف لخير سلف، وحمل الراية من بعد الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بكل حكمة واقتدار. أسأل الله أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

أيقونة العمل الخيري

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتان العربية والإسلامية، والعالم أجمع، قائداً حكيماً، ومعلماً ملهماً، واصلت الدولة في عهده نموها عاماً تلو عام، لتنجح على مدى 18 عاماً من حكمه الرشيد في تحقيق الريادة بين الأمم في العديد من مسارات النمو والتقدم الحضاري. وأضاف معاليه: كان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، رمزاً للعطاء والإخلاص والتفاني لهذا الوطن الغالي، وأيقونة في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم أجمع.

أمثلة في التفاني

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: قدم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، أروع الأمثلة في التفاني من أجل شعبه ووطنه ولما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية، والعالم بأجمعه، وأدى أمانته بإخلاص، على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، وشهد العالم بمآثره الطيبة ومبادراته الخيرة التي وصلت إلى كافة أنحاء العالم، وأضحت نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة في عهده نموذجاً يحتذى، وشهدت تطوراً حضارياً جعلها في مصاف طليعة الدول عالمياً في العديد من مسارات التقدم والازدهار.

رجل عز نظيره

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن دولة الإمارات العربية المتحدة فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قائداً فذاً وأباً حانياً، ورجلاً عز نظيره بين الرجال، حققت الدولة في عهده إنجازات غير مسبوقة، وبلغت مسيرة التطور والتنمية فيها مواقع الريادة عالمياً.

وقالت عهود الرومي: إن الشيخ خليفة بن زايد، واصل المسيرة المباركة للأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فركز على بناء الإنسان الإماراتي والنهوض به وتمكينه، وجعل بناء مستقبل أفضل للمجتمع والأجيال القادمة غاية سامية وهدفاً تميزت به دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة والعالم.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب في نعي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه: يا رب إنك وليته أمرنا فكان لنا نعم الولي والقائد والأب، فاللهم ارحمه وأحسن مثواه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. أحسن الله عزاءنا وعزاءكم.

ومن جانبها قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله قائدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. عظم الله أجرنا وأجر شعب الإمارات.

نهج زايد

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: أن دولة الإمارات العربية المتحدة فقدت بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد الوطن، ورجل الإنجازات والإسهامات العظيمة، وصاحب الأيادي البيضاء، التي وصلت بالخير إلى العالم كله.

وقال عمر سلطان العلماء: إن الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، قاد مسيرة حافلة بالإنجازات في مختلف المجالات، عززت ريادة الدولة وحضورها العالمي، بفضل حكمته وعطائه وحبه لشعبه، فكان لقراراته ومبادراته الدور الأهم في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، والنهوض بالإنسان والمجتمع، مواصلاً على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

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