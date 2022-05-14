الحكام: فقدت الإمارات والأمتان العربية والإسلامية قائداً فذاً

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية فقدت قائداً فذاً ورجلاً حكيماً وإنساناً كريماً بخلقه وعطائه لوطنه ودينه وأمته وللعالم أجمع، كرس حياته للعمل على النهوض بوطنه وفي خدمة الإنسانية وعمل الخير في أنحاء العالم كافة. وقال سموه في كلمة له: «برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تتألم القلوب وتدمع العيون وينتاب الجميع مشاعر الحزن والأسى على رحيل أب حنون على الجميع كان سنداً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء الدولة وخلفه خير خلف بالعمل المتواصل على رعاية الإمارات والنهوض بها وبشعبها.. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وألهمنا وأهله وشعب الإمارات الصبر والسلوان».

قيادة

ونعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس. وقال سموه في كلمة له: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى راعي مسيرة الاتحاد ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونعزي شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية والعالم بهذا المصاب الجلل.. رحل عنا القائد والأخ الملهم الذي حط رحاله عند ربه، فاللهم أكرم نزله.. ووسع مدخله.. واجعله في الفردوس الأعلى مع الصديقين والصالحين يا رب العالمين، اللهم إن خليفة بن زايد قد أدى الأمانة واصطفى لشعبه مكانة فكنا في ذمة مصانة.. فارض عنه وتغمده بواسع رحمتك.. وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

مسيرة

ونعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس. وقال سموه: «اليوم تودع الإمارات قائدها ورمزاً من رموزها الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، اليوم تفتح السماء أبوابها لتستقبل رجلاً قل مثيله بين الرجال، وعد فأوفى وأعطى فأجزل وسئل فلبى.. فكان فاعل الخير ورجل الخير على الدوام.. خليفة بن زايد من لا يذكره اليوم رجل البر والتقوى والتسامح في كل مكان في هذا الكون له بصمة المحبة والخير ورثها عن الأب والقائد، عن رجل كبير وقائد فذ، عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فكان خير الخلف لخير سلف.. حين يذكر القادة العظام في العالم سيكون اسم الشيخ خليفة بن زايد في المقدمة، فقد أكرم شعبه وأعز أمته ومد يد المساعدة للجميع واحتضن المحتاجين وكان الأب الروحي لهم جميعاً.. اليوم افتقد أخي وصديقي، أفتقد أخاً شريكاً ملهماً ومؤثراً وقوياً كم هو موجع غيابك يا أبا سلطان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

خير

ونعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، قائد الوطن وراعي مسيرته، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين: «لقد كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً فذاً ومحباً لوطنه وشعبه ولأمته العربية والإسلامية، كرس حياته لخدمة شعبه ولعمل الخير والعطاء والتسامح». وأضاف سموه: «رحل الشيخ خليفة عن دنيانا وفي النفس فجيعة لفقده، غير أننا لا نقول إلا ما يرضي الله العلي القدير، ونحتسب ونصبر، ويبقى جميل أثره وحكمته نبراساً يضيء طريق المستقبل للأجيال.. رحم الله الفقيد الشيخ خليفة الذي شهد له التاريخ في تقديم الكثير لشعبه ولأمته العربية والإسلامية وللعالم أجمع.. نسأل الله له المغفرة والرضوان وجنة النعيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

رسالة

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الدولة فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قامة وطنية وإنسانية كبيرة مشهود لها على مستوى الإمارات والمنطقة والعالم بمواقف إنسانية نبيلة، وبمآثر وسمات قل نظيرها.

وأضاف سموه : الحزن يخيم اليوم على الإمارات بفقدها قائداً بحجم وطن، ورجلاً كان له الدور الأكبر والإسهام في قيادة مسيرة تمكين الإنجازات في الدولة، فكان الأمين على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات، والحريص على أن تستمر دولة الإمارات في تكريس العمل على تحقيق الأولويات وفي مقدمتها إعلاء إسم وراية الدولة في جميع الميادين، وتمكين أبناء الإمارات من المساهمة الفاعلة في نهضتها وتطورها.

وتقدم سموه بأصدق العزاء وخالص المواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، وآل نهيان الكرام، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، فالفقد كبير والمصاب جلل.

وأكد سموه أن الشيخ خليفة، رحمه الله، كان قائد مرحلة مهمة من عمر الاتحاد، والمؤتمن للحفاظ على نهضتها وتطورها، ونحن إذ ننعي اليوم فقيدنا الكبير، نستذكر بفخر خصاله الحميدة ومحاسنه الطيبة، ونشهد بأنه أدى رسالته تجاه شعبه ووطنه بمنتهى الإخلاص والأمانة والتفاني، وترك لنا من بعده إرثاً وذخراً باقياً في نفوس الأجيال القادمة من أبناء الإمارات، إرثاً سيكون نبراساً وهدياً ودليلاً لكل من يرغب بصدق في بناء وطنه، ومنارة تنير الدرب لمواصلة صناعة الغد الأفضل لبلدنا الحبيب.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إن الحزن اليوم مقرون بالأمل والعزيمة، فهذه الأرض ولادة وقادرة دوماً على إنجاب رجال قادرين على صونها وحمايتها وإعمارها لتكون دوماً واحة الأمن والأمان، سنسير معاً مقتدين بتجربة قائدنا الراحل الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، وملتفين حول علم وراية الإمارات، وهذا التكاتف الذي نراه اليوم من شعب الإمارات والمقيمين على أرضها رسالة واضحة أن إرث الراحل الكبير، ومن قبله الآباء المؤسسون باق فينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأكد سموه : ألمنا كبير، وأملنا كبير بمواصلة النهج، والحفاظ على الإرث، والانطلاق نحو آفاق جديدة تؤكد بأننا على عهد الوفاء باقون لقائدنا الراحل، وبأننا نجدد عهد الوفاء والولاء لدولة الإمارات الحبيبة، هذا غرس الآباء الذي حافظ عليه الشيخ خليفة رحمه الله، وأوصله بكل أمانة لأجيالنا الحالية، ومهمتنا اليوم مواصلة العمل والإنجاز تكريماً وتخليداً لهذه الذكرى .. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وطيب ثراه وألهم أهله وشعبه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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