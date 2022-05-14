دواوين الحكام تنعى الشيخ خليفة وتعلن الحداد وتنكيس الأعلام 40 يوماً

المصدر: أبوظبي - وام

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نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية أمس.

وفيما يلي نص البيان الذي أصدره الديوان: «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة (أمس) 13 مايو 2022م.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بصادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم (أمس)، وتعطيل العمل في الدوائر والهيئات المحلية 3 أيام اعتباراً من يوم غد السبت (اليوم) على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل».

بيان

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس.

وفي ما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).. صدق الله العظيم.

ينعى ديوان صاحب السمو حاكم عجمان المغفور له قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم (أمس).

وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رحمه الله، مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم (أمس)، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من يوم غد السبت (اليوم)، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل».

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وإخوانه، وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية أمس.

وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة (أمس) 13 مايو 2022م.

ويتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية، بصادق العزاء والمواساة، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة أم القيوين لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم (أمس)، وتعطيل العمل في الدوائر المحلية 3 أيام اعتباراً من يوم غد السبت (اليوم) على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل».

مسيرة

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس، تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون». وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ).. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي وافته المنية اليوم (أمس) بعد مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات الوطنية في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بصادق العزاء والمواساة لآل نهيان الكرام، وإلى شعب دولة الإمارات في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم (أمس)، وتعطيل العمل في حكومة رأس الخيمة والقطاع الخاص لمدة 3 أيام اعتباراً من يوم غد السبت (اليوم) على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل».

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