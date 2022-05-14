الحكام وجموع المصلين يؤدون صلاة الغائب على فقيد الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وجموع المصلين في مختلف مساجد الدولة، صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية صباح أمس.

ودعا أصحاب السمو والشيوخ والمصلون، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأدى الصلاة بجانب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في جامع الشيخ حميد بن راشد النعيمي، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيس مكتب حاكم عجمان إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة، كما أدى جموع المصلين في مساجد الإمارة ومناطقها، صلاة الغائب على الفقيد الراحل.

وأدى الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وسيف حميد سالم مدير مكتب ولي عهد أم القيوين والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز