خليفة بن زايد في ذمة الله

المصدر: أبوظبي - وام

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نعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس الجمعة 13 مايو.. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» مدة 40 يوماً اعتباراً من أمس وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

راعي المسيرة

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في موقع «تويتر» أمس: «بقلوب يعتصرها الحزن.. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى راعي مسيرتنا.. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم.. اللهم إنه حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله.. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين.. اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته.. وأحب شعبه.. اللهم إن شعبه قد رضي عنه.. فارض عنه.. وتغمده بواسع رحمتك.. وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

عطاء بلا حدود

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في بيان له أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان يعطي وطنه بلا حدود وكانت رفاهية مواطنيه شغله الشاغل وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً.

وقال سموه في بيانه: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أنعى لكم أخي ورفيق دربي رئيس دولتنا وقائد مسيرتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عرفته ما قبل قيام دولتنا وتأسيس اتحادنا وعملت معه إلى جوار الشيخين المؤسسين زايد وراشد طيب الله ثراهما وحين تولى المسؤولية الأولى في البلاد، أطلق برامج التمكين وعزز التنمية، وواصل مسيرة بناء الإنسان.. ورسخ نموذجاً إماراتياً عالمياً في التنمية.

مكانة

كان الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله يعطي وطنه بلا حدود، وكانت رفاهية مواطنيه شغله الشاغل.. وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً، ومن موقعه نائباً للقائد الأعلى، ثم قائداً أعلى أشرف على مسيرة بناء قواتنا المسلحة وتعزيز قدراتها ومكانتها ما رسخ الأمن والأمان ووفر الحماية الشاملة لمسيرة الاتحاد المباركة.

مآثر

إن مآثر الشيخ خليفة أكثر من أن تحصى.. لقد كان خير وريث للشيخ زايد حافظ على نهجه وأضاف إلى إنجازاته.. وفي شخصه تجمعت مكارم الأخلاق.. كان كريماً حليماً حكيماً حيياً وقوراً ووفياً.. خسارتنا كبيرة برحيل الشيخ خليفة وعوضنا في ولي عهده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه الكرام.. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشيخ خليفة بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الأبرار والصديقين، وأن يلهم إخوانه وآل نهيان وأبناء وبنات الإمارات جميل الصبر وحسن العزاء.. ((إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون))».

قائد الوطن وراعي المسيرة

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس.وقال سموه في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد «مرحلة التمكين» وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. #خليفة_بن_زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه».

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