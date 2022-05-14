راشد النعيمي: خليفة أرسى دعائم الوطن

المصدر: دبي - البيان

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قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، يعد خير القائد، فقد كان أباً لشعبه قبل أن يكون حاكماً حانياً، موضحاً أنه قدم عمره لدولة الإمارات العربية المتحدة معلياً رايتها وموحداً كلمتها، حتى أصبحت دولة الريادة.

وذكر أن المغفور له سار على نهج والدنا الراحل الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فكان أفضل من حمل الأمانة، ليعطي بلا حد، فهمه الأول سعادة المواطن والمقيم، مبيناً أنه ذلل الصعاب ودعم الصغير والكبير وآمن بطاقات الشباب.

وأكد أن المغفور له وطد العلاقات بدول العالم كافة فأرسى قواعد المحبة والتسامح والسلام، وأصبحت بلادنا نموذجاً يحتذى به لاتحاد يجمع في مظلته الشعوب والجنسيات والأديان كافة والتي تعيش بأمان، فلا مكان للعنصرية والتمييز.

وأوضح أن الخير والعطاء كان نهج والدنا المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، والذي وصلت أياديه البيضاء لمختلف البقاع.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية: «بقلوب صادقة راضية بقضاء الله وقدره نتقدم بأسمى آيات التعازي والمواساة للقيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه صاحب المسيرة الطويلة الحافلة بالإنجازات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

لقد كان رجلاً عظيماً وقائداً ذا رؤية حرص في مسيرته الزاخرة على تنمية الوطن وازدهاره. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته».

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