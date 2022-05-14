مستثمرون: خليفة جعل الإمارات بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

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أكد مستثمرون ورجال أعمال مواطنون من الشارقة وأم القيوين أنه برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – طيب الله ثراه - فقدت الإمارات قائداً فذاً مكن الدولة اقتصاديا من خلال التشريعات والقوانين التي سنت في عهده، ما مكنها في أن تكون قوة اقتصادية جاذبة للاستثمار والمستثمرين .

يقول رجل الأعمال أحمد الهاشمي من الشارقة إنه برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – طيب الله ثراه – فقدنا ابا حانيا كان جل همه أن يسعد ابناء الشعب الإماراتي ، إضافة إلى تهيئة البيئة الاقتصادية والتي تساعد في جذب الاستثمار ، كما كان حريصا على دعم وتكريس سياسة التمكين التي أطلقها كنهج ثابت لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم وتأمين الاستقرار المعيشي لأبنائه المواطنين ، فأمر بإنشاء صندوق خليفة لتمكين المواطنين بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل خاصة القطاع الخاص وتمكينهم من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تساهم في تحقيق هذا الهدف .

تمكين

من جانبه قال رجل الأعمال عبدالله بن حامد أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – طيب الله ثراه - أولى أهمية كبيرة لدعم المواطنين وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من التنمية الصناعية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الماضية ، فشيد المشاريع الصناعية الطموحة التي استفاد منها كافة المواطنين ، معزيا كافة أبناء الشعب الاماراتي في ذلك الفقد الجلل ، داعيا له بالقبول عند الله تعالى ، لافتا الى أن الامارات في عهده تعد بيئة آمنة للاستثمار ولممارسة الاعمال التجارية بمختلف مجالاتها وستظل كذلك ، وذلك بفضل المؤشرات الأمنية العالمية التي حققتها ، والقوانين واللوائح التي تم تغييرها وتصب في صالح المستثمرين – خصوصا – المستثمرين الوافدين من خلال التملك بنسبة 100 % ، وحرية اختيار النشاط الاقتصادي الذي يرغب المستثمر بالاستثمار فيه ، اضافة الى قرارات الاعفاء من الرسوم المتأخرة لبعض اصحاب الرخص التجارية بمختلف أنواعها وتقليل رسوم الخدمات واستخدام التقنية الذكية في كافة المعاملات ، كل ذلك يساهم في دفع عجلة الاستثمار في الدولة ويعزز النشاط العقاري ويدفع الاقتصاد الوطني الى العالمية والتنافسية في كافة القطاعات ، وذلك بفضل العمل الدؤوب الذي كان يؤديه فقيد الأمة والامارات .

بصمة

وفي ذات السياق أكد رجل الأعمال أحمد سلطان عبدالله من أم القيوين أن الامارات فقدت قائدا فذا كانت له بصمات واضحة في تعزيز مسيرة الاقتصاد بالدولة ، فبرحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – طيب الله ثراه – فقدت الامارات بصمة واضحة في العمل الاقتصادي لا تخطئها العين ، فجعل من الامارات بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين لما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار ينشده كافة رجال الأعمال والذي قل نظيره الا في دولة الامارات والتي تمكنت من جذب رؤوس الأموال واستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين العالميين ، اضافة الى استقطاب العقول والمواهب نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي المبني على التقنية والذكاء الاصطناعي

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