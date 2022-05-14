رئيس وزراء النمسا ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعى المستشار كارل نيهامر، رئيس وزراء النمسا، بأحر التعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة.

وقال المستشار نيهامر، رئيس حزب الشعب الحاكم " لقد أظهر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قيادة مبهرة ووفّر السلامة والأمن للمنطقة بأسرها" معربا عن تضامنه مع أسرة الفقيد وحكومة وشعب الإمارات.

كما أعرب المستشار النمساوي السابق سباستيان كورتس، عن خالص تعازيه في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال كورتس " الشيخ خليفة قيادة عظيمة تبني الجسور بين الأمم"، معربا عن تضامن مع شعب الإمارات في مصابه الجلل.

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